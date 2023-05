„Weiß nicht, was er gegen uns hat“ Klopp wütet nach Last-minute-Sieg gegen Schiedsrichter Tierney

Klopp hatte sich über die gesamte Spielzeit über Tierney aufgeregt und nach dem Siegtreffer von Diogo Jota in der Nachspielzeit ausgelassen direkt vor dem Vierten Offiziellen gefeiert. „Mein Jubel war unnötig, aber was er zu mir gesagt hat, als er mir die gelbe Karte gab, ist nicht in Ordnung“, betonte Klopp, dem nun ein Disziplinarverfahren drohen könnte.