Liverpool-Trainer : Klopp weist Gerüchte über möglichen Rücktritt zurück

Trainer Jürgen Klopp vom englischen Meister FC Liverpool hat Gerüchten um einen möglichen Rücktritt widersprochen. Zuletzt kassierte sein Team drei Niederlagen in Folge.

„Das stimmt nicht. Ich brauche keine Pause“, sagte der 53-Jährige am Montag. Liverpool trifft am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Budapest auf RB Leipzig. Momentan befindet sich das Klopp-Team in einer kleinen Krise und verlor die vergangenen drei Spiele in der Premier League.