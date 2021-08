Klopp warnt vor wachsender Härte : "Wenn euch das gefällt, schaut Wrestling"

Harte Zweikämpfe sind in der Premier League an der Tagesordnung. Foto: AFP/LINDSEY PARNABY

Liverpool Jürgen Klopp hat sich mit einem eindringlichen Appell gegen zunehmende Härte in der Premier League ausgesprochen und fordert ein Umdenken bei Spielern und Verantwortlichen.

Bei Jürgen Klopp war die Freude über die Rückkehr der Fans an die Anfield Road ziemlich schnell verflogen. Zwar lobte der Teammanager des FC Liverpool die stimmungsvolle Atmosphäre vor 52.591 Zuschauern ("Jeder hat auf dieses Fußballfest gewartet und keiner hat seinen Platz unter dem Eindruck einer Enttäuschung verlassen. Unsere Träume haben sich erfüllt") beim 2:0 (1:0) gegen den FC Burnley.

Doch dem 54-Jährigen war die harte Gangart des Gegners im ersten Heimspiel vor Zuschauern nach 528 Tagen ziemlich auf die Nerven gegangen. "Wenn euch das gefällt, schaut Wrestling", wetterte der ehemalige Dortmunder Meister-Coach im Interview bei BT Sport: "Es ist so, als ob wir 10 bis 15 Jahre zurückgehen."

Beim zweiten Saisonsieg der Reds am Samstag an der Anfield Road hatten die Burnley-Spieler von Schiedsrichter Mike Dean keine einzige Gelbe Karte erhalten, obwohl zwölf Freistöße gegen die Gäste verhängt worden waren. Diogo Jota (18.) und Sadio Mane (69.) sorgten für den Dreier der Liverpooler.

Klopp kritisierte offen Aktionen der Burnley-Spieler Ashley Barnes und Chris Wood: "Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob die Offiziellen mit ihren Entscheidungen in die richtige Richtung gehen." Sein Team sei immer bereit, den Kampf anzunehmen, "das war heute der Fall", so der Liverpool-Coach. Aber: "Die Nachricht lautet: Stört nicht den Spielfluss, aber niemand weiß genau, was das bedeutet."