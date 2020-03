„Werden jetzt nicht abheben“ : Klopp nähert sich mit Liverpool dem Titel

Liverpool Der Premier-League-Titel ist Liverpool kaum noch zu nehmen. Doch nach der 0:3-Niederlage in Watford und dem Pokal-Aus beim FC Chelsea wirkte selbst Klopp angespannt. Rechtzeitig vor dem Rückspiel gegen Atlético Madrid in der Königsklasse sind die Reds wieder auf Kurs.

Liverpool hatte Zuhause keinen guten Start erwischt und war nach nicht mal zehn Minuten durch Callum Wilson in Rückstand geraten - ein umstrittenes Tor, weil Wilson vorher Joe Gomez geschubst hatte. „Ich will es nicht überbewerten“, sagte Klopp, für den es ein Foul war, „aber in so einem Moment, wo du dir den Schwung erst wieder erkämpfen musst, kriegst du so eine Entscheidung und so ein Gegentor, da wären andere Teams in der Fußballgeschichte drüber gestolpert.“