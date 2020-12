1:1 gegen Abstiegskandidat : Liverpools Klopp nach unnötigem Remis genervt

Liverpool Nach dem 1:1 gegen den Tabellevorletzen West Bromwich Albion war der deutsche Trainer der Reds ziemlich angefressen von der Leistung seiner Mannschaft. Und das ließ er auch alle Welt wissen.

Natürlich sind solche Partien auf dem Weg zur Titelverteidigung in der englischen Premier League beim Meister normalerweise fest als Sieg eingeplant, vor größere Probleme stellt Liverpool das Remis aber wohl kaum. Mit 32 Punkten führen die Reds die Tabelle immer noch an. "Es ist nicht mein erster Tag im Job, wir hätten das Spiel gewinnen müssen", sagte Klopp und fügte später an: "Am Ende haben wir nur Unentschieden gespielt - das kann passieren."