Liverpool verliert gegen Wolverhampton: Klopp macht Wetter für das Pokal-Aus mitverantwortlich

Wolverhampton Der FC Liverpool ist überraschend in der dritten Runde des FA-Cups ausgeschieden. Trainer Jürgen Klopp machte das Wetter für das Pokal-Aus mitverantwortlich.

Der englische Ex-Nationalspieler und TV-Experte Alan Shearer hatte überhaupt kein Verständnis für den Pokal-Auftritt des Tabellenführers der Premier League. „Als ich aufgewachsen bin, hat Liverpool versucht, jede Trophäe zu gewinnen“, schrieb Shearer bei Twitter. „Warum sollte sich das ändern?“ Shearer deutete damit an, was viele Fußballfans dachten: Klopp habe den Pokal mit seiner Startelf, die er gleich auf neun Positionen veränderte, hergeschenkt.

„Die Liga und die Champions League, das sind die Preise, auf die es Liverpool in dieser Saison abgesehen hat“, schrieb die Zeitung „Telegraph“. „Sie haben eindeutig andere Prioritäten“, meinte auch der „Guardian“, räumte jedoch ein, es würde den siebenfachen Pokalsieger sicher nicht kaltlassen, in Runde drei rauszufliegen. Zumal es das vierte vorzeitige Ausscheiden in Folge ist, nachdem für Klopps Team in den vergangenen drei Jahren jeweils in der vierten Runde Schluss war.