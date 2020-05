„Wie vorm ersten Schultag“ : Klopp genießt erstes Liverpool-Training nach Corona-Zwangspause

Liverpool In Kleingruppen ist der FC Liverpool am Mittwoch wieder ins Training eingestiegen. Die Chance auf eine sportliche Entscheidung um die englische Meisterschaft auf dem Platz ist damit deutlich größer geworden. Sehr zur Freude des deutschen Trainers.

Die Hoffnung auf den Gewinn der ersten englischen Meisterschaft nach 30 Jahren auf dem Rasen wird für Jürgen Klopp und den FC Liverpool wieder ein Stück wahrscheinlicher. Am Mittwoch ließ der deutsche Startrainer die Profis des souveränen Tabellenführers im Trainingszentrum in Melwood in Kleingruppen erstmals seit knapp neun Wochen wieder mit dem Ball üben. „Perfekt, absolut perfekt“, sagte Klopp nach der ersten Einheit im Interview auf der Vereins-Homepage. „Es war wie vor dem ersten Schultag.“