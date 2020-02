"Liverpool gewinnt zu viel" : Klopp erhält Beschwerdebrief von Zehnjährigem - und antwortet

Köln Fanpost ist vermutlich nichts Ungewöhnliches für Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool - nun schickte ein zehn Jahre alter Fußballfan allerdings einen Beschwerdebrief, und Klopps Reaktion sorgte für Aufsehen in England.

"Liverpool gewinnt zu viele Spiele", schrieb Daragh Curley an die Adresse des ungeschlagenen Spitzenreiters der Premier League: "Wenn Sie noch neun weitere gewinnen, dann haben sie den längsten Lauf in der Geschichte des englischen Fußballs. Für mich als Fan von Manchester United ist das sehr traurig."

"Leider", schrieb Klopp, "kann ich Deinen Wunsch aber nicht erfüllen, zumindest nicht freiwillig. Es ist eben mein Job, alles zu tun, damit Liverpool gewinnt." Was dem Jungen aber Mut machen sollte: "Wir haben früher Spiele verloren, und wir werden wieder Spiele verlieren, so ist der Fußball eben." Wenige Tage später verlor Liverpool tatsächlich - nicht in der Premier League zwar, aber in der Champions League, mit 0:1 bei Atletico Madrid.