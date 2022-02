Jota-Doppelpack : Liverpool gewinnt in der Premier League auch gegen Leicester

Liverpool gewinnt in der Premier League auch gegen Leicester

Jota trifft per Doppelpack zum Sieg. Foto: AFP/OLI SCARFF

Liverpool Der FC Liverpool hat auch am Donnerstagabend in der Premier League gewonnen und Leicester City geschlagen. Mann des Spiels war Diogo Jota. Arsenal springt auf den fünften Platz.

Der FC Liverpool hat in der Premier League den dritten Ligasieg in Serie gefeiert und die kleine Chance auf den Meistertitel gewahrt. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp bezwang Pokalsieger Leicester City am Donnerstagabend mit 2:0 (1:0) und liegt bei einem Spiel weniger neun Punkte hinter Titelverteidiger Manchester City. Matchwinner war Doppelpacker Diogo Jota (34./87.).