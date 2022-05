Historischer Sieg gegen Chelsea : Klopp und Liverpool gewinnen FA Cup im Elfmeterschießen

London Der FC Liverpool und Jürgen Klopp haben nach dem Erfolg im League Cup auch den FA Cup gewonnen und können weiter vom Quadruple träumen. Im Finale in Wembley fiel die Entscheidung gegen den FC Chelsea im Elfmeterschießen.

Für Liverpool ist es nach der Finalniederlage 2012 gegen Chelsea der achte Sieg im FA Cup und der erste seit 2006. Der achtmalige Titelgewinner Chelsea hatte gegen Leicester City bereits im vergangenen Jahr das Endspiel in Wembley verloren und zuvor auch jenes 2017 gegen den FC Arsenal.

Die Reds haben noch die Chance auf zwei weitere Titel: In der Premier League liegen sie zwei Spieltage vor Schluss freilich drei Punkte hinter Tabellenführer Manchester City. Am 28. Mai bestreiten sie gegen Real Madrid noch das Endspiel der Champions League in Paris.