19. Sieg im 20. Spiel : Liverpool siegt immer weiter

Liverpool Der FC Liverpool eilt in der Premier League weiter unaufhaltsam seinem ersten Meistertitel seit 30 Jahren entgegen. Das 2:0 gegen Sheffield United war der 19. Sieg im 20. Saisonspiel für das Team von Trainer Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp ist mit dem FC Liverpool weiter ungeschlagen auf Meisterschaftskurs. Der deutsche Fußball-Trainer gewann am Donnerstagabend mit dem Tabellenführer der englischen Premier League gegen Sheffield United 2:0 (1:0). Die Reds liegen mit nunmehr 58 Zählern 13 Punkten vor dem Tabellenzweiten Leicester City, der am Vortag 3:0 bei Newcastle United gewonnen hatte. Zudem hat Liverpool eine Partie weniger gespielt. Die Treffer für das Klopp-Team schossen Mo Salah in der 4. Spielminute und Sadio Mané (64.).