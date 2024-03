Nach FA-Cup-Aus „Eine dumme Frage“ – Klopp im Clinch mit Reporter

In einem Duell mit vielen Wendungen hatte Liverpool in der Verlängerung durch Harvey Elliotts Treffer zum 3:2 (105.) vorgelegt, doch Marcus Rashford (112.) und Amad Diallo (120.+1) kurz vor dem Elfmeterschießen konterten. Schon nach der zwischenzeitlichen 2:1-Führung in der regulären Spielzeit hatte der Rekordmeister zurückgeschlagen und sich so in die Verlängerung gerettet.