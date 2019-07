Tier bei Einbruch gestohlen : Liverpool-Spieler Daniel Sturridge hat seinen Hund wieder

Köln Der Hund von Daniel Sturridge ist bei einem Einbruch in Los Angeles gestohlen worden. Verzweifelt suchte der Fußballer des FC Liverpool via Instagram nach dem Tier. Nun gab es ein happy end.

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Daniel Sturridge hat seinen Hund zurück. Die Polizei von Los Angeles bestätigte am Mittwoch gegenüber lokalen Medien, dass der am Dienstag entführte Zwergspitz-Husky-Mix wohlauf wieder aufgetaucht ist. Der Hund war bei einem Einbruch in Sturridges Sommerresidenz im US-Bundesstaat Kalifornien gestohlen worden.