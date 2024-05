FC Liverpool bestätigt Feyenoord-Trainer Slot wird Klopp-Nachfolger

Der FC Liverpool hat die Verpflichtung des niederländischen Trainers Arne Slot als Nachfolger von Jürgen Klopp bestätigt. Einen Tag nach dem emotionalen Abschied von Klopp im Stadion an der Anfield Road veröffentlichte der Klub die Entscheidung am Montag auf seiner Internetseite – Klopp hatte Slot am Sonntag bereits am Stadionmikrofon angekündigt. Der 45-Jährige kommt von Feyenoord Rotterdam, über die Vertragslaufzeit machte Liverpool keine Angaben.