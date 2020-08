Klub steigt in die Premier League auf : FC Fulham gewinnt das Millionenspiel

Klub steigt in die Premier League auf

Kapitän Tom Cairney vom Fulhams FC stemmt nach dem Finale der Sky Bet Championship den Pokal in die Höhe. Foto: dpa/Mike Egerton

London Der FC Fulham kehrt nach einem Jahr in die englische Premier League zurück. Der Klub aus West-London setzte sich im Play-off-Spiel um den Aufstieg nach Verlängerung gegen den FC Brentford durch. Fulham darf damit mit Einnahmen von mehr als 150 Millionen Euro rechnen.

Fulham-Trainer Scott Parker hatte nach dem geglückten Wiederaufstieg Tränen in den Augen. Linksverteidiger Joe Bryan, der den Club aus West-London mit zwei Toren in der Verlängerung (105. Minute/117.) in die Premier League geschossen hatte, war außer sich. „Ich kann nicht glauben, dass wir es direkt wieder hoch geschafft haben“, sagte er. Sein Doppelpack beschert Fulham auch dank der TV-Einnahmen einen Geldregen von geschätzten 180 Millionen Euro.