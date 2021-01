„Someone Like You“ : Fußball-Sechstligist feiert Pokal-Sensation mit Adele-Hit

Chorley Der englische Fußball-Sechstligist FC Chorley hat nach einem historischen Pokalerfolg mit einem amüsanten Gesangsvideo seine Fans begeistert.

Nach dem 2:0 (1:0)-Sieg im FA Cup gegen ein Nachwuchsteam des Zweitligisten Derby County stimmten die glücklichen Spieler und Betreuer am Samstag den Hit „Someone Like You“ der britischen Sängerin Adele an.

Eine Zeile in der ersten Strophe des Songs lautet „I heard that your dreams came true“ („Ich habe gehört, dass deine Träume wahr geworden sind“). Es ist das erste Mal in der 138-jährigen Vereinsgeschichte des FC Chorley, dass der Club aus Lancashire die vierte Runde des FA Cups erreicht und unter den letzten 32 Teams steht. Nun freuen sich die Magpies, die in der sechstklassigen National League North den zehnten Tabellenplatz belegen, auf die Auslosung der nächsten Runde am Montag.