Rückschlag im Titelkampf : Havertz verletzt sich bei Chelsea-Niederlage

London Der FC Chelsea verliert bei West Ham. Gleich zweimal verspielen die Blues eine Führung. Kai Havertz muss dazu verletzt ausgewechselt werden.

Thiago Silva brachte den Spitzenreiter, mit den Nationalspielern Antonio Rüdiger und Kai Havertz in der Startelf, in Führung (28.), als er nach einem Freistoß von Mason Mount per Kopf erfolgreich war. Nur zwei Minuten später rettete der Brasilianer bei einem Schuss von Vladimir Coufal für seinen bereits geschlagenen Torhüter Edouard Mendy auf der Linie.

Den Ausgleich des Tabellenvierten durch Manuel Lanzini (40., Foulelfmeter) musste Mendy auf seine Kappe nehmen. Der Keeper verlor nach einem riskanten Rückpass von Jorginho den Ball im Strafraum an Jarred Bowen und wusste sich nur noch mit einem Foul zu helfen. Doch noch vor der Pause erzielte Mount per Direktabnahme das 2:1 für die Blues (44.). Dazu verletzte sich Havertz nach einer Grätsche von Ex-Teamkollege Zouma so schwer, dass er zur Halbzeit in der Kabine blieb.