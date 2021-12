Premier League : Liverpool verdrängt Chelsea dank Last-Minute-Treffer von Platz eins

Liverpools Divock Origi (r) jubelt nach seinem Tor. Foto: AFP/JUSTIN TALLIS

London Der FC Chelsea verliert bei West Ham. Gleich zweimal verspielen die Blues eine Führung. Kai Havertz muss dazu verletzt ausgewechselt werden. Liverpool feiert einen einen Last-Minute-Sieg und übernimmt die Tabellenführung.

Jürgen Klopp hüpfte wie wild durch seine Coaching-Zone. Mit einem Tor tief in der Nachspielzeit hatte Joker Divock Origi seinen Teammanager in Ekstase versetzt und den FC Liverpool an die Spitze der englischen Premier League geschossen.

Die Reds setzten sich dank des späten Treffers des Belgiers (90.+4) verdient mit 1:0 (0:0) bei den Wolverhampton Wanderers durch und profitierten von der Derby-Pleite des FC Chelsea. Die Mannschaft von Thomas Tuchel unterlag im Londoner Stadtderby bei West Ham United unglücklich mit 2:3 (2:1).

Klopps Reds führen die Tabelle mit nun 34 Punkten vor dem Champions-League-Sieger (33) an. Titelverteidiger Manchester City (32) kann am Abend beim FC Watford (18.30 Uhr) an beiden Teams vorbeiziehen.

Liverpool vergab einige gute Chancen, die beste hatte Diogo Jota. Torwart Jose Sa hatte sein Gehäuse verlassen, doch der Stürmer schoss aus fünf Metern einen Verteidiger auf der Linie an (61.). Erst Origis Treffer aus der Drehung nach Zuspiel von Starstürmer Mo Salah brachte den Dreier.

In London brachten Thiago Silva (28.) und Mason Mount (44.) Chelsea zweimal in Führung. Doch die Hammers drehten die Partie durch Treffer von Manuel Lanzini (40., Foulelfmeter), Jarrod Bowen (56.) und Arthur Masuaku (87.).

Chelsea-Keeper Edouard Mendy hatte den Strafstoß zum zwischenzeitlichen 1:1 mit einem Foul an Bowen verursacht und sah auch beim 2:3 schlecht aus: Er boxte eine offenbar verunglückte Flanke von Masuaku ins eigene Tor. Dazu verletzte sich Kai Havertz kurz vor der Pause nach einer Grätsche von Ex-Teamkollege Zouma so schwer, dass er zur Halbzeit in der Kabine blieb.

(sid/old)