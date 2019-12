Tottenham kündig Untersuchung an : Unterstützung für Nationalspieler Rüdiger nach rassistischen Beleidigungen

Köln Antonio Rüdiger zeigte sich einmal mehr schockiert von rassistischen Anfeindungen. Diesmal traf es den deutschen Nationalspieler in der Partie gegen Tottenham selbst. Der Spieler des FC Chelsea beschwerte sich wegen der Rufe der Fans bei seinem Kapitän.

Bereits im Vorjahr hatten einige Profis die Verantwortlichen der Premier League und des englischen Fußballverbandes FA aufgefordert, Maßnahmen in den Stadien gegen den kontinuierlichen Rassismus zu ergreifen. Nach den Beleidigungen gegen Rüdiger gab es bisher keine Stellungnahmen der Liga und der FA. Die FA hatte nach rassistischen Vorfällen beim EM-Qualifikationsspiel der Nationalmannschaft in Bulgarien im Oktober Konsequenzen von der UEFA gefordert.

Tottenham kündigte bereits am Sonntagabend Untersuchungen an. „Jede Form von Rassismus ist völlig inakzeptabel und wird in unserem Stadion nicht toleriert“, schreibt der Verein auf seiner Internetseite. Als Maßnahmen kündigte der Club Stadionverbote an. Der Club ist eigentlich bekannt für seine jüdische Identität. Eine Flagge Israels ist im Stadion bei den Heimspielen immer zu sehen. Chelsea-Fans hatten im letzten Jahr mit rassistischen Beschimpfungen gegen Stürmer Raheem Sterling von Manchester City für Empörung gesorgt.