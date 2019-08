0:4 gegen Manchester United : Mourinho greift Chelsea-Trainer Lampard nach „Albtraum-Start“ an

Köln/London Der Start für Frank Lampard als Teammanager des FC Chelsea ist missglückt. Prompt setzte es scharfe Kritik von Jose Mourinho. Trotz vier Gegentoren sah der unerfahrene Coach bei den Blues aber auch Positives.

Die forschen Töne des Chefkritikers erreichten Frank Lampard kurz nach seinem "Albtraum-Start" als Teammanager des FC Chelsea. Die falsche Aufstellung mit zu wenig Erfahrung - das warf Jose Mourinho dem unerfahrenen Coach der Blues vor. Doch dieser, äußerlich mitgenommen vom ersten Spiel in der Verantwortung, parierte die Vorwürfe des Ex-Londoners nach dem 0:4 (0:1) im Old Trafford bei Manchester United lässig und gekonnt.

"Ich muss mir über das, was schlaue Experten oder wer auch immer sagt, keine zu großen Sorgen machen", sagte Lampard nach dem missglückten Start des Europa-League-Siegers in die neue Premier-League-Saison. "Wir waren eindeutig das bessere Team für 45 Minuten, vielleicht 60 Minuten. Aber wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht, die zu vier Gegentoren aus fünf Schüssen geführt haben."

Diese "brutale Realität" war der erste belastbare Eindruck, den der 41-Jährige in seiner neuen Rolle an der Stamford Bridge hinterließ. Eine höhere Niederlage beim Debüt als Chelsea-Chef hatte zuletzt Danny Blanchflower im Dezember 1978 (2:7 in Middlesbrough) kassiert. Marcus Rashford per Foulelfmeter (18.), Anthony Martial (65.), erneut Englands Nationalspieler Rashford (67.) und Neuzugang Daniel James (81.) trafen am Sonntag für die effektiven Gastgeber.