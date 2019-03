2:1 bei Cardiff City: FC Chelsea dreht Partie in der Schlussphase

FC Chelsea dreht Partie in der Schlussphase

Cardiff Der FC Chelsea müht sich beim Tabellen-18. Cardiff City zu einem 2:1. Mit einem Doppelschlag in der Schlussphase dreht das Team von Trainer Maurizio Sarri die Partie.

Der FC Chelsea hat in der Premier League einen äußerst glücklichen Sieg gefeiert. Beim Tabellen-18. Cardiff City mühten sich die Blues am Sonntag zu einem 2:1 (0:0). César Azpilicueta (84. Minute) und Ruben Loftus-Cheek (90.+1) drehten die Partie, nachdem Víctor Camarasa (46.) die vom Abstieg bedrohten Gastgeber im Cardiff City Stadium in Führung geschossen hatte.