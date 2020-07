Chelsea festigt Platz drei : Neue Havertz-Gerüchte in London

Neue Havertz-Gerüchte in London

London Der FC Chelsea hat im Kampf um die Qualifikation für die Champions League vorgelegt. Der zukünftige Club von Nationalspieler Timo Werner gewann am Dienstagabend mit 1:0 (1:0) gegen den von Daniel Farke trainierten schon feststehenden Absteiger Norwich City.

Chelseas Vorsprung als Tabellendritter (63) der englischen Premier League auf Leicester City und Manchester United (beide 59) beträgt vier Punkte. Der Fünfte verpasst am Ende die Königsklasse. Man United und Leicester sind am Donnerstag im Einsatz. Einem Bericht der BBC zufolge wäre das Erreichen der Champions League allerdings nicht zwingende Voraussetzung für Chelsea, um den deutschen Nationalspieler Kai Havertz von Bayer Leverkusen verpflichten zu können. Dem 21-Jährige sei eine langfristige Planung wichtiger, schreibt die BBC ohne dafür eine Quelle zu nennen. Die Gerüchte über einen Havertz-Wechsel nach London halten sich schon länger, angeblich fordert Bayer eine Ablösesumme in Höhe von mindestens 100 Millionen Euro.