Spanier vor Wechsel nach Monaco: Fabregas verabschiedet sich unter Tränen von Chelsea-Fans

London Emotionaler Abschied für Cesc Fabregas. Der Mittelfeldspieler wird den FC Chelsea aller Voraussicht nach verlassen. Beim FA-Cup-Spiel gegen Nottingham Forest (2:0) verließ der Spanier das Spielfeld unter Tränen.

Sein Wechsel zum französischen Vizemeister AS Monaco war immer noch nicht offiziell, doch Cesc Fabregas nahm am Samstagnachmittag bereits tränenreich Abschied von den Fans des FC Chelsea: Nach dem 2:0 (0:0) der Blues in der 3. Runde des FA-Cups gegen Zweitligist Nottingham Forest drehte der frühere spanische Welt- und Europameister eine emotionale Ehrenrunde an der Stamford Bridge.