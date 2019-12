Freudscher Versprecher von City-Teammanager : Guardiola in Gedanken bei den Bayern?

Düsseldorf Kurioser Versprecher von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola: Statt von seinem derzeitigen Klub Manchester City sprach er von seinem ehemaligen Arbeitgeber.

Der Teammanager vom englischen Premier-League-Klub Manchester City hat in einer Pressekonferenz aus Versehen von seinem Ex-Arbeitgeber Bayern München gesprochen statt vom englischen Meister. „Rodri passt sich sehr gut an, er passt perfekt in diese Liga. Ich finde, Bayern München... ManCity hat... Bayern München? What the f*ck?“, sagte er als er von City-Neuzugang Rodri sprach: „Ich weiß nicht, was ich gedacht habe. ManCity hat einen unglaublichen Spieler für die kommenden Jahre gekauft.“