Aubameyang trifft gegen Burnley : Arsenal müht sich ohne Özil zum Sieg

London Der FC Arsenal hat sich in der englischen Premier League erneut zu einem knappen Sieg gemüht. Ohne den früheren deutschen Nationalspieler Mesut Özil bezwangen die Gunners am Samstag den FC Burnley mit 2:1 (1:1).

Alexandre Lacazette (13. Minute) und der frühere Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (64.) trafen am zweiten Spieltag im Emirates Stadion für die Hausherren, die in der Defensive Schwächen offenbarten. Ein weiteres Arsenal-Tor von Reiss Nelson zählte nach VAR-Prüfung nicht, weil Nacho Monréal zuvor im Abseits gestanden hatte. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste aus Burnley erzielte Ashley Barnes (43.).

Özil und Kolasinac waren vor gut drei Wochen in London Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. Am Donnerstag der vergangenen Woche nahm die Londoner Polizei in der Nähe von Özils Wohnsitz zwei Männer fest und erstattete Anzeige. Laut Medienberichten hatten diese mit Sicherheitsleuten am Haus von Özil gestritten. Die beiden 27-Jährigen müssen sich am 6. September vor Gericht verantworten.