Video von Arsenal-Stars aufgetaucht: Wirbel um Lachgas-Party mit Özil und Aubameyang

Dem FC Arsenal droht ein Skandal. Ein Video, welches die britische Boulevardzeitung „The Sun“ veröffentlichte, soll mehrere Spieler der Gunners zeigen, wie sie Lachgas konsumieren - darunter auch Mesut Özil und Pierre-Emerick Aubameyang.

EXCLUSIVE: Arsenal stars caught on CCTV passing out during 'hippy crack' binge https://t.co/hUQ2KGhjpk pic.twitter.com/mYL1MhDY6t

"Wir werden mit den Spielern darüber sprechen und werden sie an ihre Verantwortung als Vertreter des Klubs erinnern", hieß es in einer Stellungnahme des FC Arsenal vom Freitag.

Lachgas, chemischer Name Distickstoffmonoxid, findet vor allem in der Medizin als Narkosemittel, aber auch im Ingenieurswesen Verwendung. Wegen seiner dissoziativen Wirkung wird es aber auch häufiger als Rauschmittel verwendet. In England ist lediglich der Verkauf an Minderjährige verboten. Wegen der leichten Verfügbarkeit ist es besonders auf Partys angesagt.