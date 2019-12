Heimniederlage gegen Brighton : Arsenal weiter in der Krise

Arsenal weiter in der Krise

Die Krise des FC Arsenal geht auch unter Interimstrainer Freddie Ljungberg weiter. Die Gunners unterlagen vor heimischen Publikum Brighton & Hove Albion mit 1:2 und sind damit bereits seit neun Pflichtspielen sieglos.

Per Mertesacker hat als Co-Trainer des FC Arsenal in der englischen Premier League den nächsten Rückschlag kassiert. Als Assistent von Interimscoach Freddie Ljungberg unterlag der frühere Nationalspieler mit den Londonern gegen Brighton & Hove Albion 1:2 (0:1). Auf Tabellenplatz zehn verliert Arsenal, das wettbewerbsübergreifend seit neun Spielen auf einen Sieg wartet, allmählich den Anschluss an die europäischen Plätze.