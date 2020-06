Früherer BVB-Stürmer : Aubameyang denkt über Arsenal-Abschied nach

London Der frühere BVB-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang könnte beim englischen Topklub FC Arsenal offenbar vor dem Abschied stehen. Der Gabuner erklärte, er stehe womöglich vor „der wichtigsten Entscheidung“ seiner Karriere.

„In letzter Zeit habe ich kein Angebot erhalten, aber natürlich gab es Gespräche mit dem Verein, es ist ein paar Monate her. Arsenal hat die Schlüssel in der Hand", sagte der Gabuner in der französischen TV-Sendung Telefoot.