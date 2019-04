2:0 gegen Newcastle : FC Arsenal klettert auf Platz drei

London Der FC Arsenal darf dank seiner Heimstärke weiter auf den Einzug in die Champions League hoffen. Die Londoner siegten am Montagabend gegen Newcastle United mit 2:0 (1:0) und kletterten auf Platz drei.

Der FC Arsenal hat seine Siegesserie in der englischen Premier League am Montag fortgesetzt. Die Londoner bezwangen mit den Deutschen Bernd Leno, Mesut Özil und Shkodran Mustafi in der Startformation Newcastle United mit 2:0 (1:0) und schoben sich mit nunmehr 63 Punkten in der Tabelle an Tottenham Hotspur und Manchester United (je 61) vorbei. Damit hat Arsenal aus den letzten sechs Partien in Englands Top-Liga 16 Punkte geholt. Zum ersten Mal seit 1997 gewann Arsenal zehn Heimspiele in Folge.