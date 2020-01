Transfer droht zu platzen : Arsenal-Trainer glaubt nicht an Wechsel von Xhaka zu Hertha

Arsenal-Trainer glaubt nicht an Wechsel von Xhaka zu Hertha

Berlin Wechselt Granit Xhaka zu Hertha BSC oder bleibt er nun doch beim FC Arsenal? Trainer Mikel Arteta geht von einem Verbleib des Schweizers aus. Noch vor wenigen Tagen hatte Xhakas Berater eine Einigung mit den Berlinern bestätigt.

Arsenals neuer Teammanager Mikel Arteta hat seinen Mittelfeldspieler Granit Xhaka nach dem 2:0 (2:0) in der Premier League gegen Rekordmeister Manchester United in höchsten Tönen gelobt. Ein Wechsel des früheren Mönchengladbachers von den Londonern zu Hertha BSC in die Bundesliga scheint unwahrscheinlich.