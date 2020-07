Nur Sieg im FA-Cup hilft : Arsenal droht Saison ohne Europa

London Der Kampf um die Qualifikation für die Europa League bleibt weiter spannend. Nach der 0:1-Niederlage gegen Aston Villa bleibt dem FC Arsenal nur noch eine Chance.

Der englische Fußball-Traditionsklub FC Arsenal muss in dieser Saison den FA-Cup gewinnen, will er nicht erstmals seit 25 Jahren die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb verpassen. Die Gunners unterlagen am vorletzten Spieltag der Premier League beim abstiegsbedrohten Aston Villa mit 0:1 (0:1) und können die Saison bestenfalls noch auf Rang acht abschließen.