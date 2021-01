3:0 gegen Newcastle : Aubameyang schnürt Doppelpack bei Arsenal-Sieg

London Der FC Arsenal setzt seinen Aufwärtstrend in der Premier League fort. Beim 3:0-Sieg gegen Newcastle avanciert Pierre-Emerick Aubameyang zum Matchwinner.

Der englische Fußball-Erstligist FC Arsenal hat in Spiel eins nach dem Abschied von Edelreservist Mesut Özil in Richtung Fenerbahce Istanbul seine ansteigende Formkurve in der Premier League unter Beweis gestellt. Das Team von Mikel Arteta setzte sich gegen Newcastle United 3:0 (0:0) durch und kletterte erstmals seit dem siebten Spieltag wieder in die obere Tabellenhälfte. Der frühere Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang war mit zwei Treffern der Matchwinner für die Gunners.