Kurzkredit in dreistelliger Millionenhöhe : Arsenal bekommt finanzielle Unterstützung vom Staat

Kurzkredit in dreistelliger Millionenhöhe

London Der FC Arsenal hat wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie einen kurzfristigen Kredit in Höhe von 120 Millionen Pfund aufgenommen. Bis Mai 2021 muss der Klub das Geld zurückzahlen.

Der FC Arsenal erhält staatliche Finanzhilfen, um den wirtschaftlichen Schaden durch die Corona-Pandemie etwas aufzufangen. Die Gunners bekommen kurzfristig 120 Millionen Pfund (133 Millionen Euro), die bis Mai 2021 an die Bank of England zurückzuzahlen sind. "Diesen Ansatz haben zahlreich weitere große Firmen und Organisationen - auch aus dem Sportbereich - bereits verfolgt", teilte Arsenal am Donnerstag mit.