FA Cup : Leipzig-Gegner Tottenham muss nachsitzen

Middlesbrough Tottenham Hotspur hat den direkten Einzug in die vierte Runde des FA Cups verpasst. Die Mannschaft von Teammanager José Mourinho muss ins Wiederholungsspiel.

Beim englischen Fußball-Zweitligisten FC Middlesbrough kam das Team von Trainer José Mourinho am Sonntag nur zu einem 1:1 (0:0) und muss damit ein Wiederholungsspiel im eigenen Stadion austragen. Für den Achtelfinalgegner von RB Leipzig in der Champions League war es bereits das dritte Spiel in Serie ohne Sieg.