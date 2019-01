Englischer FA Cup: Manchester United löst Pflichtaufgabe gegen Reading

Juan Mata traf per Strafstoß für Manchester United. Foto: AFP/OLI SCARFF

Manchester Manchester United wahrt unter Interimstrainer Ole Gunnar Solskjaer seine weiße Weste. Im FA Cup schlug der englische Rekordmeister Zweiligist FC Reading und steht damit in der nächsten Runde. Auch zwei weitere Erstligisten feierten Siege.

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat auch das fünfte Spiel unter Interimstrainer Ole Gunnar Solskjaer gewonnen. In der dritten Runde des FA Cups setzten sich die Red Devils mit 2:0 (2:0) gegen den Zweitligisten FC Reading durch. Der Spanier Juan Mata (22. Minute) per Foulelfmeter und der belgische Nationalspieler Romelu Lukaku (45.+4) erzielten im Old Trafford die Tore für Man United.