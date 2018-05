FA-Cup-Finale: Manchester United will für Alex Ferguson siegen

ManUnited will für Ferguson siegen - Chelsea die Saison retten

Manchester United befindet sich auf einer Mission. Im Finale des FA Cups gegen den FC Chelsea kennt der englische Rekordmeister nur ein Ziel: den Pokal gewinnen - für Sir Alex Ferguson. Die „Blues“ können derweil mit einem Sieg eine enttäuschende Saison retten.

Und natürlich auch McTominay. Der schottische Nationalspieler spielt seit seinem fünften Lebensjahr im Klub, der so lange von Ferguson geprägt wurde. Zuletzt postete er in den sozialen Netzwerken ein Foto, das ihn als kleinen Jungen mit dem "Boss" zeigt.

Mit Fergusons Geist will die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho eine durchwachsene Saison doch noch mit einer Trophäe abschließen. In der Liga landete United zwar auf Rang zwei, es war die beste Platzierung seit Fergusons Abschied vor fünf Jahren, doch der Rückstand auf Meister und Stadtrivale Manchester City betrug 19 Punkte. Ein ernsthafter Kandidat auf den Titel war United nicht.

In der Champions League scheiterte der Klub schon im Achtelfinale am FC Sevilla. Die Debatten über Mourinhos wenig attraktiven Ergebnisfußball und das angeblich schlechte Verhältnis des Trainers zum französischen Nationalspieler Paul Pogba bestimmten die Spielzeit.

Mit einem Triumph im prestigeträchtigen FA Cup könnte der Klub seine Fans versöhnen. "Es lief in der Liga und den anderen Wettbewerben nicht alles nach Plan. Jetzt peilen wir den Pokal an. Manchester United ist auf Titeln gebaut", sagte McTominay. Zum bislang letzten Mal war United 2016 in dem Wettbewerb erfolgreich.