FA-Cup-Endspiel gegen Chelsea : Klopp ist heiß auf Titel-Premiere

London Nächster Titel für Jürgen Klopp oder erfolgreiche Revanche für Thomas Tuchel? Das Finale im FA Cup zwischen Liverpool und Chelsea elektrisiert auch die beiden deutschen Trainer.

Aus seiner besonderen Liebe zum ältesten und berühmtesten aller nationalen Pokalwettbewerb der Welt machte Klopp auch am Freitag keinen Hehl - doch noch fehlt er in seiner imposanten Trophäensammlung.

Schon eher kommen ihnen die noch frischen Erinnerungen an das jüngste Endspiel gegen Liverpool im League Cup hoch. 21 Strafstöße wurden in dem geradezu epischen Elfmeterschießen am 27. Februar eiskalt verwandelt, ehe Chelsea-Keeper Kepa den Ball über die Querlatte drosch. Klopp durfte mit seinem Team den ersten Titel der Saison feiern, während Tuchel und Co. leer ausgingen.