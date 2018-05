FA Cup: FC Chelsea gewinnt Finale gegen Manchester United

London Nationalspieler Antonio Rüdiger hat mit dem FC Chelsea den FA-Cup gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte bezwang den englischen Rekordmeister Manchester United durch einen Foulelfmeter von Eden Hazard mit 1:0.

„Vor allem nach dieser nicht so gut gelaufenen Saison ist es sehr schön, den Pokal gewonnen zu haben“, erklärte Rüdiger nach dem Pokalsieg. Der frühere Stuttgarter wurde nach einer starken Leistung zum Spieler des Spiels gewählt.

Chelsea wollte von Beginn an die verkorkste Saison mit dem fünften Platz in der Premier League schnell vergessen machen. Vor allem über Hazard liefen die Angriffe der Londoner. In der neunten Minute parierte United-Schlussmann David De Gea einen Schuss des Belgiers aus spitzem Winkel (9. Minute).