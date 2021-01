FA Cup : Chelsea dank Abraham-Dreierpack weiter - Werner verschießt Elfmeter

London Der FC Chelsea ist durch einen 3:1-Erfolg gegen Zweitligist Luton Town ins Achtelfinale des FA Cup eingezogen. Matchwinner war Tammy Abraham mit einem Dreierpack. Timo Werner scheiterte in der Schlussphase vom Punkt.

Der kriselnde FC Chelsea hat trotz eines verschossenen Elfmeters von Timo Werner das Achtelfinale im englischen FA Cup erreicht. Die Blues setzten sich am Sonntag verdient mit 3:1 (2:1) gegen den Fußball-Zweitligisten Luton Town durch. Tammy Abraham (11./17./74. Minute) erzielte an der heimischen Stamford Bridge alle drei Tore für die überlegenen Londoner.

Werner, der in der Startelf stand, wurde kurz vor dem Ende des Spiels im Strafraum gefoult. Der ehemalige Leipziger schoss den fälligen Elfmeter selbst, scheiterte aber an Luton-Keeper Simon Sluga. Nationalmannschaftskollege Kai Havertz, der wie Werner in einer leichten Formkrise steckt, wurde erneut erst in der Schlussviertelstunde eingewechselt. Antonio Rüdiger blieb im Pokal auf der Bank.