Trotz Europapokal-Ausschluss : Pep Guardiola will wohl bei Manchester City bleiben

Pep Guardiola will wohl bei Manchester City bleiben

Archiv London Pep Guardiola will wohl trotz des Europapokal-Ausschlusses Trainer von Manchester City bleiben. Das habe er engen Freunden erzählt, berichtet die BBC.

Trainer Pep Guardiola bleibt Medienberichten zufolge beim englischen Fußball-Meister Manchester City. Er habe Freunden erzählt, den Verein trotz des zweijährigen Ausschlusses aus den Europapokal-Wettbewerben nicht zu verlassen, berichtete der Sender BBC am Montag. Nach Angaben der „Times“ soll der 49-jährige Spanier seine Entscheidung sogar schon dem Verein mitgeteilt haben.

Der Club war wegen jahrelangen Finanzbetrugs für zwei Jahre aus den von der UEFA organisierten Wettbewerben ausgeschlossen worden. Nach „schwerwiegenden Verstößen“ gegen das Financial Fairplay muss City außerdem eine Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro zahlen. Zwischen 2012 und 2016 habe der aus Abu Dhabi alimentierte Verein Sponsoreneinkünfte weit über Gebühr bewertet und damit bewusst getäuscht, hatte die Europäische Fußball-Union am Freitag ihre Entscheidung begründet.