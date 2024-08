Erste Saison ohne Jürgen Klopp So deutsch ist die Premier League

Er ist nach dem Abschied von Jürgen Klopp so etwas wieder der deutsche Dauerbrenner in England. Bernd Leno (32) geht in seine siebte Spielzeit, nur eine davon war er nicht als Nummer eins gesetzt. Als er von Aaron Ramsdale aus dem Tor des FC Arsenal verdrängt wurde, zog er vom Norden Londons in den Südwesten zum damaligen Aufsteiger Fulham. Dort absolvierte der deutsche Nationaltorhüter in zwei Spielzeiten 76 von möglichen 78 Liga-Partien und ist auch in der kommenden Saison gesetzt.