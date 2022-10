Trainer enttäuscht : Ten Hag bestätigt verweigerte Einwechslung von Ronaldo

Manchester Cristiano Ronaldo wollte sich beim letzten Spiel von Manchester United nicht von seinem Trainer einwechseln lassen. Das bestätigte Erik ten Hag nun.

Manchester Uniteds Cheftrainer Erik ten Hag hat die verweigerte Einwechslung von Superstar Cristiano Ronaldo beim Spiel gegen Tottenham Hotspur bestätigt. „Ja“, sagte Ten Hag am Freitag bei der Pressekonferenz auf eine entsprechende Frage. Der 37 Jahre alte Stürmer wurde in der Folge für das kommende Premier-League-Spiel aus dem Kader des Traditionsclubs gestrichen. Ronaldo hatte am Mittwochabend den Innenraum des Old Trafford ohne Erlaubnis des Trainers verlassen, als das Spiel (2:0) noch lief.