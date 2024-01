Bauchspeicheldrüsenkrebs Englands Ex-Nationalcoach Eriksson schwer krank

Englands ehemaliger Fußball-Nationaltrainer Sven-Göran Eriksson ist sterbenskrank. Er sei schwer an Krebs erkrankt und habe im besten Fall vielleicht noch ein Jahr zu leben, sagte der 75-Jährige in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview des schwedischen Radiosenders SR P1. Es handelt sich demnach um unheilbaren Bauchspeicheldrüsenkrebs. Vor knapp einem Jahr hatte der Schwede bereits mitgeteilt, aus Gesundheitsgründen eine berufliche Pause einlegen zu müssen.