Mit nur 24 Jahren : England-Profi Mwepu muss Karriere aufgrund von Erkrankung beenden

London Welch ein Schicksalsschlag für den jungen Enock Mwepu. Aufgrund von Herzproblemen muss er mit nur 24 Jahren seine Fußball-Karriere beenden.

Mittelfeldspieler Enock Mwepu vom englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion muss seine Fußball-Karriere wegen Herzproblemen mit nur 24 Jahren beenden. Bei dem Nationalspieler Sambias sei eine „erbliche Herzerkrankung“ festgestellt worden, teilte der Klub am Montag mit. Eine Fortsetzung der Laufbahn würde zu einem „extrem hohen Risiko“ führen.

Mwepu hatte sich vor einem Monat auf einem Flug zur Nationalmannschaft unwohl gefühlt und einige Tage in einem Krankenhaus in Mali verbracht, ehe er zu weiteren Untersuchungen nach England flog. Mwepu, der in 27 Spielen für den Verein drei Tore erzielte, schrieb auf Twitter, er habe „seinen Traum von der Premier League“ gelebt.