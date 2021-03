Sie können doch noch gewinnen : Klopp und Liverpool stoppen Talfahrt in der Premier League

Köln Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp hat den Abwärtstrend nach sieben sieglosen Spielen gestoppt und in der englischen Premier League einen 1:0-Auswärtserfolg bei den Wolverhampton Wanderers verbucht. Eine schlimme Verletzung überschattete das Spiel.

Diogo Jota (45.+2) erlöste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Liverpool, das am vergangenen Mittwoch durch ein 2:0 gegen Bundesligist RB Leipzig in der Königsklasse weitergekommen war. Mit jetzt 46 Punkten verbesserte sich der Titelverteidiger auf den sechsten Rang, der Rückstand zum FC Chelsea auf dem letzten Champions-League-Platz beträgt fünf Zähler. Liverpool hatte vor dem Erfolg in Wolverhampton nur eins von sieben Premier-League-Spielen gewonnen.