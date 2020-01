Ex-Dortmunder gegen Ex-Schalker : Aubameyang entschuldigt sich bei Meyer nach Tritt

London Der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang sah nach einem üblen Foul gegen den ehemaligen Schalker Max Meyer im Premier-League-Duell zwischen dem FC Arsenal und Crystal Palace die Rote Karte. Inzwischen zeigt der Gabuner Reue.

Ein Ex-Dortmunder tritt einen Ex-Schalker: Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Arsenal sah am Samstag im London-Derby bei Crystal Palace (1:1) nach einem heftigen Foul an Max Meyer die Rote Karte (67.) und zeigte danach Reue. Der frühere BVB-Star entschuldigte sich noch am selben Abend via Instagram beim ehemaligen Schalker, der mit dem Fußgelenk übel umgeknickt war und nicht weiterspielen konnte.