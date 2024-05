„Last Dance“ Emotionaler Klopp verabschiedet sich mit Sieg aus Liverpool

„Ich bin komplett überrascht, ich dachte, ich wäre schon mit den Nerven am Ende“, sagte Klopp mit einem Lächeln, nachdem er durch ein Spalier seiner Spieler und vieler Mitarbeiter in einem roten „I'll Never Walk Alone Again“-Hoodie zurück auf den Rasen gekommen war: „Aber ich bin so glücklich - wegen euch, dieser Atmosphäre, wegen des Spiels und der Art, wie wir diesen Tag gefeiert haben.“