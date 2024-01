„Ein Freund fürs Leben“ Klopps süßes Happy End zum Jahresstart

Die Reds gehen nach dem 13. Ligaspiel in Serie ohne Niederlage als Tabellenführer mit fünf Punkten Vorsprung in die zweiwöchige Winterpause der Premier League, müssen aber in den kommenden Spielen auf Superstar Mohamed Salah verzichten. „Wir müssen damit umgehen und das werden wir auch“, sagte Klopp kämpferisch: „Es ist nicht das erste Mal, dass wir unseren Torjäger verlieren.“