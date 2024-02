Drei Youngster-Tore Liverpool steht im Viertelfinale des FA Cups

Fußball-Trainer Jürgen Klopp kann in seiner Abschluss-Saison mit dem FC Liverpool weiter auf den nächsten von vier möglichen Titeln hoffen. Drei Tage nach dem Gewinn des Liga-Pokals zog der Tabellenführer der englischen Premier League ins Viertelfinale des prestigeträchtigen FA Cups ein. Die Reds setzten sich am Mittwochabend in ihrem Achtelfinale an der heimischen Anfield Road mit 3:0 (1:0) gegen den Zweitligisten FC Southampton durch.