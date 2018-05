David Wagner schafft mit Huddersfield Town den Klassenerhalt

David Wagner hat mit Huddersfield Town den vorzeitigen Klassenverbleib in der Premier League gesichert. Dem Team des deutschen Trainers reichte am Mittwochabend ein 1:1 (0:0) beim FC Chelsea.

Laurent Depoitre brachte die Gäste in der 50. Minute in London in Führung. Zwölf Minuten später glich Marcos Alonso für Chelsea aus.